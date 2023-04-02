Во Владимирской области за сутки подтверждено 75 заражений коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа в регионе зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с 20 случаями, на втором Муромский район, где заразилось 10 человек, на третьем Гусь-Хрустальный район с девятью новыми заболевшими.

В Ковровском районе подтверждено семь новых случаев заражения, в Кольчугинском районе шесть, в Александровском и Камешковском районах по четыре, в Суздальском районе три, в Меленковском и Селивановском районах, а также в Радужном по два, в Юрьев-Польском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Гороховецком и Вязниковском районах по одному случаю.

В Петушинском районе новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 183484 случая коронавируса.