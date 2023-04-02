В Муроме прокуратура требует расселить жильцов аварийного дома

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, еще в 2017 году многоквартирный дом №1 в поселке фабрики имени Войкова был признан аварийным и подлежащим сносу, в то время как срок его расселения обозначили до 31 декабря 2020 года.

Впоследствии дом был включен в региональную программу по расселению из аварийного жилого фонда, и срок переезда жильцов сдвинули до 31 декабря 2022 года.

Однако экспертиза, проведенная в марте 2017 года уже на тот момент показала, что дом для проживания непригоден ввиду сильного износа, так что существует угроза жизни и здоровья в связи с возможным обрушением здания. Однако мер по переселению людей власти города не приняли.

В связи с этим Муромская городская прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав от администрации округа Муром расселить тех, кто живет в доме по договору социального найма и предоставить компенсации владельцам квартир.

Суд требование прокуратуры удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.