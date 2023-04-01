В Струнино пьяная женщина укусила полицейского в магазине

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Александровском районе 40-летняя женщина попала под суд из-за того, что по пьяни покусала полицейского. 28 марта ей вынесли приговор.

А произошло все в январе, когда полицейские пришли в один из магазинов города Струнино, дабы изъять контрафактный алкоголь. Женщина являлась супругой хозяина магазина. В момент прихода полицейских она была в состоянии алкогольного опьянения. Сначала женщина требовала от сотрудников полиции покинуть магазин, а затем укусила одного из них за палец руки и как минимум один раз ударила того рукой по голове.

Суд признал вину женщины. Правда, приговор был смягчен, так как было учтено, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности и имеет малолетнего ребенка. В итоге ее оштрафовали на 30 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.