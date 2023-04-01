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НовостиОбщество1 апреля 2023 8:24

Во Владимирской области показали половодье с высоты птичьего полета

А заодно напомнили правила поведения во время паводка
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

ГУ МЧС России по Владимирской области опубликовала снимок половодья с высоты птичьего полета. Выглядит очень красиво. Однако надо понимать, что при этом для людей "высокая вода" может стать угрозой. Поэтому в службе спасения заодно напомнили правила поведения при половодье.

В случае, если ваш дом или хозяйство оказалось под угрозой подтопления, нужно:

- заткнуть щели дверей и окон, перекрыть вентиляционные отверстия и убрать из подвальных помещений имущество;

- из потенциально подтапливаемых помещений переместить животных и птиц в безопасное место;

- заранее составить список необходимых документов, которые заберёте с собой при эвакуации;

- подготовить «тревожную сумку»: запас еды, питья, одежды и необходимых медикаментов.

Также необходимо соблюдать ряд правил и по возвращении в дом после эвакуации: убедиться в отсутствии повреждений, проверить и просушить помещение, убедиться в исправности электропроводки и оборудования.