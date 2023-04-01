Во Владимирской области показали половодье с высоты птичьего полета

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

ГУ МЧС России по Владимирской области опубликовала снимок половодья с высоты птичьего полета. Выглядит очень красиво. Однако надо понимать, что при этом для людей "высокая вода" может стать угрозой. Поэтому в службе спасения заодно напомнили правила поведения при половодье.

В случае, если ваш дом или хозяйство оказалось под угрозой подтопления, нужно:

- заткнуть щели дверей и окон, перекрыть вентиляционные отверстия и убрать из подвальных помещений имущество;

- из потенциально подтапливаемых помещений переместить животных и птиц в безопасное место;

- заранее составить список необходимых документов, которые заберёте с собой при эвакуации;

- подготовить «тревожную сумку»: запас еды, питья, одежды и необходимых медикаментов.

Также необходимо соблюдать ряд правил и по возвращении в дом после эвакуации: убедиться в отсутствии повреждений, проверить и просушить помещение, убедиться в исправности электропроводки и оборудования.