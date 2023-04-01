В Камешково мужчина ударил ножом собутыльника за то, что тот тронул его вещи

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камешковском районном суде вынесен приговор 53-летнему мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Тот ударил собутыльника ножом.

Ночью 25 ноября 2022 года мужчина находился у себя дома в поселке имени Карла Маркса, где совместно со знакомым распивал спиртные напитки. Когда приятель собрался домой, то обнаружил, что потерял документы и вещи и стал искать их в хозяйской комнате. Вот только хозяину не понравилось, что его вещи кто-то трогает и разбрасывает их по квартире. Он взял нож и нанес приятелю один удар в живот. Раненый собутыльник сумел выбежать из квартиры, сесть в ожидавшее его такси (его он успел вызвать заранее) и добраться до Камешковской районной больницы.

Мужчина вину в преступлении признал полностью. Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.