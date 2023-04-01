Во Владимирской области еще 290 многодетных семей будут получать льготы из областного бюджета

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На мартовском заседании Законодательного собрания Владимирской области были внесены изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», касающиеся многодетных семей. К числу льготополучателей с 1 апреля добавится еще 290 семей.

«Ко мне на прием пришла многодетная мама, которая также представляет областную общественную организацию детей инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы». Мы говорили о том, что ребенок с особенностями развития, даже достигнув совершеннолетия, все равно остается на иждивении родителей. Конечно, такую семью нельзя лишать статуса многодетной до достижения вторым ребенком как минимум 18 лет. Или 23-х, если он продолжает учиться после школы», - пояснил председатель Заксобрания Владимир Киселев.

На включение в список еще 290 семей необходимо увеличить расходную статью в бюджете. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что регион может взять на себя такие обязательства уже в этом году, с апреля. По итогам первого квартала в доходную часть бюджета будут внесены изменения, что позволит предоставить льготы многодетным семьям.