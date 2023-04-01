Во Владимирской области в весенний призыв призовут более 1,5 тысячи человек

Фото Правительства Владимирской области.

31 марта в Правительстве Владимирской области состоялось расширенное заседание региональной призывной комиссии. На нем подвели итоги осеннего призыва 2022 года и объявили план по призыву весной 2023 года.

Осенний призыв в 2022 году завершился 31 декабря. На военную службу отправились более 1000 жителей региона. Весной этого года планируется призвать более полутора тысяч человек. Призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Первая отправка к месту службы состоится уже 20 апреля.

Военный комиссар области Юрий Гусаров заявил, что призывать будут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Им предстоит отслужить ровно 1 год. При этом бумажных повесток не будет. Теперь оповещение будет приходить на Госуслуги, либо в образовательную организацию или работодателю. Военком подчеркнул: «В зону специальной военной операции солдаты-срочники направляться не будут. Численность контрактников и мобилизованных достаточна, что бы выполнять поставленные задачи».