В Коврове на 90 суток приостановили работу пиццерии после массового отравления

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении предпринимателя, работающего в пиццерии «То-то», расположенной в доме №27 по улице Строителей.

Ранее в Ковровскую многопрофильную больницу обратилось более двух десятков человек, которые почувствовали себя плохо после обеда в данной пиццерии. Всем поставили диагноз «сальмонеллез».

В ходе проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области 27 марта, в кафе были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении еды и напитков и их реализации, что представляло угрозу жизни и здоровью людей.

В связи с этим суд 31 марта постановил приостановить деятельность пиццерии на 90 суток.

Постановление в законную силу не вступило, но в части приостановления деятельности наказание подлежит немедленному исполнению.