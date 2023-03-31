В Муроме арестован подозреваемый в убийстве таксиста

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдкции Владимирской области, 31 марта Муромский городской суд избрал меру пресечения неоднократно судимому местному жителю, обвиняющегося в убийстве таксиста.

По версии следствия, утром 30 марта возле деревни Коржавино нетрезвый муромлянин повздорил с водителем такси, после чего нанес ему несколько ударов в область шеи. После этого мужчина сел в автомобиль убитого и уехал, но через несколько часов был задержан на территории Муромского района сотрудниками ГИБДД.

Суд арестовал мужчину на два месяца — по 29 мая 2023 года. Расследование уголовного дела продолжается.