Во Владимире предстанут перед судом организаторы подпольных игровых клубов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях следователями завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, которые с июля 2020 по февраль 2022 года держали на территории Владимира два подпольных игровых клуба с установленным там оборудованием, законспирированных под жилые дома.

По версии следствия, игроки получали доступ к компьютерам со специальным программным обеспечением, и меняли деньги на баллы для игры согласно установленному тарифу.

В итоге подпольные заведения ликвидировали сотрудники полиции и УФСБ, в ходе обысков было изъято более 20 компьютеров и полученные от незаконного бизнеса деньги.

На время следствия оба фигуранта были заключены под стражу. При этом организатор этой деятельности ранее уже был судим за такое же преступление.