Владимирская область входит в топ-5 в России по скорости ликвидации лесных пожаров

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С 2019 года во Владимирской области реализуется проект «Сохранение лесов». Его цель – к 2025 году обеспечить баланс площади лесовосстановления и площади вырубленных и погибших лесных насаждений в соотношении 100 процентов. По итогам 2022 года этот показатель в нашем регионе составил 105,4 процента при плане 91,5 процента. Снижен ущерб от лесных пожаров, увеличена площадь лесовосстановления до 6,7 тыс. га.

Значительно увеличена площадь восстановления лесов и повышена эффективность этих работ, сформирован запас лесных семян на сумму 4,8 млн рублей, обновлено 188 единиц лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 52 млн рублей и 318 единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 218,8 млн рублей.

Малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗа содержит оборудование, которое позволяет быстро реагировать на возникающие возгорания. В случае необходимости подключаются большие пожарные автомобили и трактора с плугами и навесным оборудованием. Кроме того, на вооружение лесников поступили квадрокоптеры и квадроциклы, позволяющие оперативно проводить разведку очагов возгорания, своевременно определять направление движения огня, его интенсивность и многие другие критерии. Также закуплены специализированные полноприводные автобусы на базе автомобиля ГАЗ «Садко NEXT», автоцистерны, мотовездеход с прицепом, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, мотопомпы, бензопилы и прочее оборудование.

По сведениям Федерального агентства лесного хозяйства по итогам 2022 года Владимирская область вошла Топ-5 регионов страны – лидеров по скорости ликвидации лесных пожаров в первые сутки.

К 2024 году Владимирская область планирует сформировать запас лесных семян в объёме 0,8 тонны, увеличить площадь лесовосстановления до 7 тыс. га в год, оснастить учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, на 70 процентов от потребности в основной специализированной технике и оборудовании и на 100 процентов – от потребности в лесопожарной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.