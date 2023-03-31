Во Владимирской области половодьем затоплены 198 приусадебных участков

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в настоящее время выросло количество подтопленных участков и объектов на территории региона в результате процессов весеннего половодья.

Так, подтоплено 198 приусадебных участков в Собинке и Судогде, в деревне Перново, СНТ «Волгарь», «Волгарь-1», «Волгарь-2» и «Березка» Петушинского района, СНТ «Связист» в микрорайоне Мостострой Владимира, СНТ «Старица» В Суздальском районе, а также СНТ «Мележа» в Киржачском районе.

Под водой оказались шесть участков дорог — в Александровском районе у деревни мостищево, в Петушинском районе в деревне Кобяки и в поселке Труд, а также между деревнями Марково и Перепечино, в Судогодском районе в деревне Фрязино и в Собинке в микрорайоне Большие Сокольники.

Все еще остаются частично подтопленными четыре низководных моста в деревнях Песочная и Рождествено Александровского района, а также в Чижово и Юрино Собинского района.

По-прежнему на контроле регионального главка МЧС остается лодочная переправа в Вязниках, связывающая город с Заречной зоной, за сутки там переправились 63 человека, включая шесть детей, всего же с начала ее работы переправой воспользовалось 573 человека, включая 42 ребенка.

В ближайшие три дня прогнозируется подтопление 11 приусадебных участков в названных выше садовых товариществах, а также в деревне Илейкино Киржачского района. Кроме того, возможно подтопление одного моста в деревне Лучки Юрьев-Польского района.