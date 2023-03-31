В Юрьев-Польском прокуратура требует сноса аварийного жилого дома

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокурор Юрьев-Польского района Антон Блинов встретился с жителями многоквартирного дома №32 по улице Шибанкова.

Еще в 2020 году дом признали аварийным, и установили срок отселения жильцов до 1 декабря 2020 года, а срок сноса дома — 1 сентября 2021 года. Вместе с тем, ситуация с тех пор не изменилась, и люди продолжают жить в разрушающемся здании.

В минувшем года администрация постановила изъять землю под этим домом для муниципальных нужд, и соответствующие бумаги направила в МКУ «Центр муниципальных услуг города Юрьев-Польский», являющееся правообладателем дома.

Но постановление тоже не было исполнено и квартиры у людей не изъяли, соглашений с ними по этому поводу не заключали.

В связи с этим прокуратура обратилась в Юрьев-Польский районный суд, потребовав от администрации района и МКУ устранить нарушения жилищных прав людей. Требования надзорного ведомства удовлетворены, исполнение решения находится на прокурорском контроле.