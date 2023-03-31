Во Владимирской области ожидается ночное похолодание до -2 градусов

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 1 апреля будет дуть северный ветер, а температура опустится до значений в пределах от -2 до +3 градусов по Цельсию. При этом ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, который ночью местами может налипнуть на провода и кровли.

Днем ветер существенно изменит направление и подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, в то время как столбики термометров поднимутся до отметок от +5 до +10 градусов.

В ночь на 2 апреля ветер не изменится, а температура установится в пределах от 0 до +5 градусов, местами ожидается небольшой дождь, в то время как днем существенных осадков не выпадет.

В ночь на 3 апреля ветер снова не переменится, а температура также окажется между 0 и +5 градусами, в то время как днем разогреется до отметок между +10 и +15 градусами. Существенных осадков в понедельник не ожидается.