Депутат Госдумы Алексей Говырин проинспектировал строительство акушерского корпуса в Коврове

фото из телеграма Алексея Говырина

Продолжается строительство акушерского корпуса в Коврове. Депутат Госдумы Алексей Говырин проинспектировал ход работ.

- Осмотрел помещения корпуса. Небольшие замечания будут, по словам представителя подрядной организации, устранены к середине апреля. Главная проблема — в подключении корпуса к ресурсам: газу, воде, электричеству. А для этого нужны разрешения от Ростехнадзора. Подключился к решению этого вопроса. Первая задача — вместе с надзорными ведомствами, с подрядчиками и заказчиком установить более точные сроки по оформлению разрешительной документации каждым из участников проекта. Сразу же на месте провел ряд телефонных переговоров, определил время очных консультаций со специалистами ресурсных организаций и областного правительства. Буду держать ситуацию на парламентском контроле, - сообщил в соцсетях Алексей Говырин.