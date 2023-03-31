Во Владимире суд признал бесхозными найденные в электричке стайлеры для волос

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Владимирской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения порядка хранения забытых вещей во Владимирском линейном отделе МВД России на транспорте. В частности, речь шла о вещах, которые ранее обнаружили в электричке сообщением «Леоново — Петушки».

Когда-то там нашли забытые кем-то стайлеры — щипцы для завивки волос. Их передали в полицию, но владельцы не нашлись, и с тех пор дамский предмет лежал в линейном отделе.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, подведомственный ей Владимирский транспортный прокурор обратился в суд с заявлением о признании стайлеров бесхозными и обращении их в собственность государства.

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрел этот иск и удовлетворил требование. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.