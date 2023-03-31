В Коврове на месяц ограничат движение на 16 улицах

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коврове с 1 апреля по 1 мая вводится временное ограничение движения для грузового транспорта.

Так, для грузовых автомобилей с фактической массой, приходящейся на ось транспортного средства, свыше 8 тонн ограничивается движение по автомобильным дорогам: ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Космонавтов, ул. Муромская, ул. Социалистическая, ул. Шмидта, ул. Кирова, ул. Рунова, ул. Крупской, ул. Свердлова, ул. Челюскинцев, ул. Федорова, ул. Ястребцева, ул. Шуйская, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского.

Свыше 4-х тонн – по остальным автомобильным дорогам города Коврова.

Данные ограничения не распространяются на: международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; транспортные средства, осуществляющие санитарную уборку города, согласно пропускам, выданным управлением городского хозяйства; транспортные средства Министерства обороны РФ.