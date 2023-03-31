Во Владимирской области жителям навязывают платную замену электросчетчиков

. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как сообщает ООО «Энергосбыт Волга», на территории региона произошли случаи навязывания платной установки счетчиков электроэнергии. В частности, к жительнице одного из поселков Киржачского района пришли люди, представившиеся некой организацией «Энергосбытконтроль» и убедили хозяйку заменить счетчик.

В итоге женщине поменяли прибор, а заодно выдали бланк, похожий на официальный документ с печатью и подписью предпринимателя и даже квитанцию об оплате.

Тем не менее, энергетики предупреждают, что замена приборов учета, равно как и их установка, производится в случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации, истечения интервала между проверками либо полном отсутствии прибора совершенно бесплатно. Устанавливает ее в многоквартирных домах гарантирующий поставщик электроэнергии, а в частных — сетевая организация. При этом сотрудники подрядных организаций всегда приезжают с удостоверениями.

Специалисты настоятельно рекомендуют в случае, если вам предлагают заменить счетчик за деньги, отказаться от этого и никаких документов не подписывать.