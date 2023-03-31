Владимирцы выступили против парковки около Центрального рынка

фото с сайта городской администрации

На заседании горсовета к народным избранникам обратился Евгений Станчев. Вопрос касался проекта застройки улицы Батурина.

Оказалось, что владимирцы против парковки около Центрального рынка. На этой территории под землей проложены теплосети и газопровод. А значит там нельзя делать стоянку с твердым покрытием. Кроме того, на участке растут 38 полувековых деревьев ценных пород, которые придется вырубить под парковку.

- Жители хотели бы, чтобы вы углубили на другую часть улицы эту стоянку, а зеленую территорию оставили в том состоянии, в котором она есть, или сделали больше насаждений, –– сообщил Станчев.

Напомним, что на улице Батурина планируют расширить дорогу и построить еще один торгово-развлекательный центр.