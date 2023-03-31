В Кольчугино на фасаде жилого дома обнаружена незаконная реклама

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского района провело проверку соблюдения законодательства в сфере управления многоквартирными домами.

Установлено, что дом №3 по улице 50 лет Октября обслуживается ООО «ЖЭУ №3». Вместе с тем, вопреки требованиям закона, на фасаде здания проверяющие обнаружили рекламные конструкции, которые разместили без решения общего собрания собственников.

По данному факту руководителю управляющей организации внесено представление. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.