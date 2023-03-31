В Петушинском районе на трассе М-12 произошло ДТП с пострадавшими

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла на федеральной автодороге М-12 в районе деревни Пекша. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, подразделение регионального ГУ МЧС и бригада «скорой помощи».

По предварительным данным, легковой автомобиль марки "Киа Сид" под управлением женщины 1991 года рождения при движении в сторону Владимира ударился в опору освещения и вылетел с трассы. В итоге пострадала сама женщина-водитель и ее 7-летняя пассажирка. Женщину и девочку увезли в больницу.

На месте ДТП работали 14 сотрудников экстренных служба на четырех спецмашинах. Информация уточняется.