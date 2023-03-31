Во Владимирской области нашли афериста, обманувшего мужчину и пять женщин

Фото с сайта МВД

В ОМВД России по Камешковскому району поступило заявление от жительницы Владимира. Она сообщила, что некий мужчина обманом взял у неё деньги в долг, но потом пропал. Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, проживающий в Судогодском районе . Выяснилось, что от его рук пострадало еще несколько человек.

По версии следствия, подозреваемый знакомился через социальную сеть с женщинами и договаривался о свидании. Во время встреч он старался создать положительное впечатление, играя роль бизнесмена, работающего в строительной сфере. Приезжая на дорогом автомобиле его реальной сожительницы, он одаривал своих спутниц комплиментами и обещал долгосрочные отношения. Потом мужчина сообщал о трудностях в бизнесе или серьёзных проблемах со здоровьем у него или у его ребёнка. Аферист просил дать в долг якобы под расписку с последующим возвратом. Женщины расставались с десятками тысяч рублей, возвращать которые мужчина не планировал, рассказали в областном УМВД.

Заниматься мошенничеством он начал еще в 2015 году в Омской области, где проживал ранее. Во Владимирской области, куда мошенник переехал в 2017 году, предварительно сменив фамилию, он похитил у пяти женщин более полумиллиона рублей.

Ещё 650 тысяч рублей ему дал односельчанин, которому «бизнесмен» предложил организовать приобретение горючего по заниженной стоимости. Но, как и в остальных случаях, дело внезапно «прогорело» вместе с деньгами и топливом.

Получив деньги, аферист либо просто пропадал из чатов и переставал отвечать на звонки, либо убеждал потерпевших подождать ещё немного.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские ищут других жертв и просят пострадавших от действий подозреваемого обратиться по телефону следственного отдела ОМВД России по Камешковскому району 8 (49248) 2-19-53.