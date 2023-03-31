Во Владимирской области защищать леса от пожара будут с помощью видеокамер

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Для эффективного предупреждения и быстрой ликвидации лесных пожаров во Владимирской области внедрена система видеомониторинга «Лесохранитель». Круглосуточно за лесами наблюдают специалисты Региональной диспетчерской службы Министерства лесного хозяйства и диспетчерские службы лесничеств.

В этом году сеть пополнили 10 камер видеомониторинга. И на сегодняшний день в самых пожароопасных районах области действует 60 камер. Их устанавливают с учётом рельефа местности, высоты базовых станций, горимости лесов и других важных факторов.

«Лесохранитель» выполняет два вида мониторинга: наземный и авиационный. Система автоматически обнаруживает задымление и оповещает звуковым сигналом. Далее оператор системы определяет координаты задымления и направляет необходимые силы и средства для предотвращения распространения пожара и последующей его ликвидации. Также есть возможность формирования отчётности.

- Система автоматически обнаруживает возгорание в дневное и ночное время, реагирует как на белый, так и на чёрный дым, на лесные и техногенные пожары, – сообщил заместитель министра лесного хозяйства области Алексей Кузнецов.

При этом одна видеокамера имеет радиус обзора до 35 км, а площадь мониторинга – до 200 тысяч га. Погрешность определения координат – не более 150 метров, время патрулирования – каждые 10 минут на 360 градусов.