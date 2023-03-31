Во Владимире экс-директора департамента имущества осудили за крупные взятки

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Как сообщают СУ СК России по Владимирской области и областная прокуратура, Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор экс-директору регионального департамента имущественных и земельных отношений Павлу Панфилову и главе фирмы ООО «Олимп» Елене Чумаковой.

Панфилов обвинялся в получении особо крупных взяток и в особо крупном мошенничестве, в то время как Чумаковой инкриминировалось посредничество во взяточничестве.

Суд установил, что директор департамента получал взятки от представителей фирм за содействие в участии на электронных торгах. При этом заместитель Панфилова, являвшаяся председателем конкурсной комиссии, по его указанию не допускала к торгам другие фирмы. Сейчас заместителя директора ДИЗО уже осудили.

Таким образом руководители департамента получили взятки на 13 миллионов рублей. При этом деньги поступали на счета «Олимпа». По такой схеме было заключено пять контрактов на проведение ремонтных и строительных работ.

Также Панфилов обвинялся в том, что обманом завладел 1,2 миллионами рублей, которые потребовал от своего зама за то, чтобы якобы передать взятку вице-губернатору за согласование ее в занимаемой должности.

Суд признал Панфилова и Чумакову виновными. Первый получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 миллионов рублей и запретом на 9 лет занимать госдолжности.

Вторая была оштрафована на 2 миллиона 448 тысяч рублей с рассрочкой на три года. Деньги, полученные в виде взяток, конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.