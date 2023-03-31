В Петушинском районе местный житель задержан за взятку полицейскому

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 10 февраля сотрудники отдела полиции Петушинского района прибыли в цех по незаконному производству текстиля.

Один из сотрудников подпольной фабрики попытался для не привлечения к уголовной ответственности дать одному из полицейских 50 тысяч рублей в качестве взятки. Офицер от денег отказался, а пытавшегося их передать задержали.

Сам подозреваемый вину не признал. На время следствия его заключили под стражу.