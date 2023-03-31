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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:43

Во Владимире молодой человек угнал и разбил два автомобиля друзей

Теперь ему предстоит оказаться на скамье подсудимых
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Андрей КАРА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 30 марта в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району поступило сообщение от 28-летней горожанки, которая рассказала об исчезновении ее легковушки, припаркованной во дворе дома на улице Нижняя Дуброва.

Позже сотрудники ППС обнаружили легковушку с небольшими повреждениями на улице Ново-Ямской.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили и задержали подозреваемого, которым оказался 27-летний приятель потерпевшей. Оказалось, что до пропажи машины молодой человек и девушка пили вместе алкогольные напитки, и в процессе застолья парень незаметно взял у нее ключи от автомобиля, а потом решил покататься, но попал в ДТП и бросил автомобиль.

Кстати, этот же молодой человек обвиняется в совершении другого угона. По версии следствия, он уехал без спроса покататься на «Форде» 40-летнего знакомого и вылетел в кювет. Увы, но в тот раз автомобиль был разбит полностью и восстановлению не подлежит.

По обоим фактам угонов дознаватели полиции возбудили уголовные дела. На время следствия молодого человека отпустили под подписку о невыезде.