Во Владимирской области 31 марта коронавирус диагностирован у 76 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 31 марта лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

21 случай во Владимире, 11 - в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, по 4 случая в Александровском и Суздальском районах, по 3 - в Меленковском и Камешковском районах, по 2 - в Петушинском, Собинском, Селивановском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Киржачском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183337 случаев заболевания (50747 сл. в г. Владимире, 19892 сл. в Муромском, 21738 сл. в Ковровском, 6515 сл. в Петушинском, 8802 сл. в Кольчугинском, 11206 сл. в Александровском, 7333 сл. в Юрьев-Польском, 16514 сл. в Гусь-Хрустальном, 1755 сл. в Судогодском, 3646 сл. в Собинском, 2066 сл. в г. Радужный, 5960 сл. в Киржачском, 4236 сл. в Камешковском, 3352 сл. в Гороховецком, 4667 сл. в Меленковском, 6172 сл. в Вязниковском, 6359 сл. в Суздальском, 2377 сл. в Селивановском).