В Ковровском районе пчелы напали на водителя во время перевозки улья

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, в 11.20 дежурной смене поступила информация о том, что требуется выехать на извлечение человека из автомобиля.
Выяснилось, что хозяин машины решил перевезти пчел, но по дороге они проснулись и ужалили водителя. Мужчина начал задыхаться и у него стал развиваться отек, в связи с чем были вызваны экстренные службы.
Первыми раньше спасателей прибыла бригада «скорой помощи», которая не стала дожидаться подмогу и, облачившись в защитные костюмы, вытащили пострадавшего, после чего срочно госпитализировали. Также вместе с водителем была женщина, которую полосатые насекомые укусили только один раз.
Прибывшие спасатели понизили в автомобиле температуру, после чего помогли перегнать легковушку в гараж. Пчелы так и остались в машине спать в ожидании возвращения своего хозяина.