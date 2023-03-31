В Ковровском районе пчелы напали на водителя во время перевозки улья

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, в 11.20 дежурной смене поступила информация о том, что требуется выехать на извлечение человека из автомобиля.

Выяснилось, что хозяин машины решил перевезти пчел, но по дороге они проснулись и ужалили водителя. Мужчина начал задыхаться и у него стал развиваться отек, в связи с чем были вызваны экстренные службы.

Первыми раньше спасателей прибыла бригада «скорой помощи», которая не стала дожидаться подмогу и, облачившись в защитные костюмы, вытащили пострадавшего, после чего срочно госпитализировали. Также вместе с водителем была женщина, которую полосатые насекомые укусили только один раз.

Прибывшие спасатели понизили в автомобиле температуру, после чего помогли перегнать легковушку в гараж. Пчелы так и остались в машине спать в ожидании возвращения своего хозяина.