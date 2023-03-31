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НовостиОбщество31 марта 2023 6:08

Во Владимире из-за упавшей штукатурки пострадали ученики школы №1

Инцидент случился днем 29 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Момент обрушения попал на видеорегистратор очевидца. Фото: кадр видеозаписи из группы "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Момент обрушения попал на видеорегистратор очевидца. Фото: кадр видеозаписи из группы "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством областного центра проводится проверка по факту обрушения фрагмента слоя штукатурки со здания школы №1.

По сведениям надзорного ведомства, в результате происшествия пострадали несовершеннолетние, являющиеся учениками этой же школы. В момент падения штукатурки они стояли рядом.

Наши источники в правоохранительных органах региона, знакомые с ситуацией, добавили, что пострадавшими оказались двое мальчиков. Они самостоятельно обратились в больницу 30 марта с жалобами на головные боли и врачи госпитализировали ребят в целях наблюдения. К счастью, о серьезных травмах речь не ведется.

В прокуратуре дадут оценку обстоятельствам случившегося, в том числе руководству школы. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.