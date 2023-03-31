Во Владимирской области синоптики обещают похолодание

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Только недавно во Владимирской области воздух ночью прогревался до +4 градусов, а днем доходило и до +8 градусов. Однако в регион снова пришло похолодание.

Ночью 31 марта столбик термометра опустился до 0 градусов. Утром температура воздуха всего +3 градуса, днем воздух максимально прогреется до +5 градусов. Будет пасмурно, возможно дождь.

В субботу, 1 апреля, дневная температура будет колебаться от +5 до +7 градусов, временами возможен дождь. А вот в воскресенье. 2 апреля, синоптики обещают тепло. Столбики термометра покажут +10 градусов. А в понедельник и вовсе +13 градусов.

Будем надеяться, что сегодня последний холодный день весны.