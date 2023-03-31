Во Владимирской области мужчина зарезал таксиста

фото с сайта областного УМВД

Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Муромского района. Он подозревается в убийстве.

По версии следствия, днем 30 марта из-за произошедшего конфликта мужчина нанес не менее трех ножевых ранений таксисту. После чего, оставив тело на обочине дороги, завладел машиной и попытался скрыться с места преступления.

Сотрудники ДПС во время несения службы на одной из районных автодорог обратили внимание на автомобиль, который совершал неуверенные маневры. Законные требования госавтоинспекторов об остановке водитель проигнорировал и предпринял попытку скрыться. Сотрудники полиции на служебном автомобиле начали его преследовать и через непродолжительное время остановили его. сообщают в областном УМВД.

Поведение находившегося за рулем мужчины вызвало подозрение у инспекторов. При проверке было установлено, что автомобиль ему не принадлежит. Сотрудники полиции отстранили водителя от управления и осмотрели салон, где обнаружили нож со следами, похожими на кровь. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Водитель был доставлен в отдел полиции, где признался в убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.