Во Владимирской области поднявшейся водой затопило 137 садовых участков

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, за минувшие сутки число подтопленых приусадебных участков выросло до 137. В зоны подтопления попали микрорайоны Большие и Малые Сокольники города Собинка, населенный пункт Перново, СНТ «Волгарь», «Волгарь-1», «Волгарь-2» и «Березка» Петушинского района, а также город Судогда.

Под водой оказалось пять участков дорог — в деревне Мостищево Александровского района, в деревне Кобяки, в поселке Труд, между деревнями Марково и Перепечино, а также в деревне Перново Петушинского района.

Также под водой частично скрылись четыре низководных моста, два из которых находятся в Александровском районе в деревнях Песочная и Рождествено, и два в Собинском районе у деревень Чижово и Юрино.

По-прежнему контролируется лодочная переправа в Вязниках, связывающая город с Заречной зоной. Лодочная переправа по-прежнему работает с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00, за минувшие сутки было переправлено 108 человек, в том числе девять детей. Всего с начала работы переправы перевезено 510 человек, включая 36 детей.

К счастью, угрозы жизни и здоровью людей нет.

На ближайшие трое суток прогнозируется подтопление еще 61 приусадебного участка, в том числе в Петушинском районе в СНТ «Волгарь», «Волгарь-2» и «Березка», во Владимире в СНТ «Связист», в Суздальском районе в СНТ «Старица», в Киржачском районе в СНТ «Мележа», а также двух участков дорог в Собинке в микрорайоне Большие Сокольники и в Судогодском районе в деревне Фрязино.