В Юрьев-Польском экс-директор «Водоканала» брал в аренду «Ленд Ровер» жены

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Юрьев-Польский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему директору местного МУП «Водоканал», обвинявшемуся в растрате и в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Судом установлено, что руководитель МУПа неоднократно заключал с собственной супругой договор аренды ее автомобиля марки «Ленд Ровер Дискавери 4». По условиям договоров аренды, организация ремонтировала внедорожник и покупала на него запаснче части. В результате с 30 декабря 2016 по 11 апреля 2019 года со счетов «Водоканала» на «Ленд Ровер» ушло более 260 тысяч рублей, что явилось для предприятия крупным ущербом.

Также экс-директора обвиняли в том, что с 21 декабря 2020 по 24 мая 2021 года с целью сокрытия денег предприятия, за счет которых должны были платиться налоговые недоимки, он провел расчеты со сторонними организациями на 17,8 миллионов рублей, в то время как эти деньги должны были списать в счет налоговых долгов МУПа на сумму более 15,2 миллионов рублей.

Сам осужденный вину не признал, но суд посчитал доказательства достаточными, и вынес обвинительный приговор, оштрафовав экс-директора на 350 тысяч рублей.