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НовостиПроисшествия30 марта 2023 13:47

В Коврове женщина украла 350 тысяч рублей у нового приятеля

Она похитила деньги с его банковского счета
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине февраля в полицию Коврова обратился 43-летний местный житель, который рассказал о пропаже с его банковского счета 350 тысяч рублей.

Мужчина объяснил, что подозревает в краже 42-летнюю ковровчанку, с которой несколько дней до этого сожительствовал.

Оперативники установили, что женщина действительно обналичила крупную сумму в одном из магазинов города через терминал, после чего скрылась. Спустя некоторое время ее удалось найти и задержать.

Женщина не стала отпираться и созналась, что запомнила пин-код банковской карты нового друга, когда тот оплачивал покупки. Затем через несколько дней она воспользовалась сном мужчины, взяла его банковскую карту и покинула квартиру.

Деньги женщина потратила на одежду и покупку дорогого телефона. По факту кражи с банковского счета следователи возбудили уголовное дело, на время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.