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НовостиПроисшествия30 марта 2023 13:17

Во Владимире на улице Фатьянова сгорело заброшенное здание

Пожар случился поздно вечером 29 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр с видео "Вконтакте" группы "Подслушано во Владимире"

Фото: кадр с видео "Вконтакте" группы "Подслушано во Владимире"

Владимирцы выложили в соцсетях видео, на котором изображается некий объект, полыхающий ярким пламенем. По словам авторов видеоролика, пожар происходил в районе улиц Фатьянова и Верхняя Дуброва.

К счастью, оказалось, что ничего страшного не случилось. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области сообщили, что информация о пожаре поступила диспетчерам в 21.48. Как оказалось, горело не эксплуатируемое здание.

Прибывшие на место ЧП 16 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах локализовали и ликвидировали пламя, предварительно, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания уточняют дознаватели МЧС.