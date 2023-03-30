Во Владимире на улице Фатьянова сгорело заброшенное здание

Фото: кадр с видео "Вконтакте" группы "Подслушано во Владимире"

Владимирцы выложили в соцсетях видео, на котором изображается некий объект, полыхающий ярким пламенем. По словам авторов видеоролика, пожар происходил в районе улиц Фатьянова и Верхняя Дуброва.

К счастью, оказалось, что ничего страшного не случилось. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области сообщили, что информация о пожаре поступила диспетчерам в 21.48. Как оказалось, горело не эксплуатируемое здание.

Прибывшие на место ЧП 16 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах локализовали и ликвидировали пламя, предварительно, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания уточняют дознаватели МЧС.