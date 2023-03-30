В Юрьев-Польском осудили родителей за неуплату алиментов на своих детей

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Юрьев-Польским районным судом вынесены обвинительные приговора в отношении родителей малолетних детей, жителей Юрьев-Польского. Они признаны виновными в том, что не платили алименты.

В суде поясняют, что местные жители являются родителями пятерых малолетних детей. Решением суда они были лишены родительских прав в отношении всех детей, трое из которых усыновлены, на содержание двоих детей они обязаны выплачивать алименты.

Вместе с тем родители, игнорируя решение суда по уплате алиментов, после привлечения к административной ответственности за неуплату, все равно отказывались выплачивать деньги. Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

По результатам судебных разбирательств каждому из родителей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием ежемесячно в доход государства 5 процентов заработка, условно с испытательным сроком 6 месяцев.