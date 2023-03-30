Владимирцев приглашают посетить выставку, посвященную Сталинградской битве, бесплатно

фото ВСМЗ

В начале марта в «Палатах» открылась уникальная выставка «Противостояние», приуроченная к 80-летию Сталинградской и Курской битв, основанная на фотохронике военных лет.

Реальные фотографии военных лет, пришедшие из сурового прошлого, чтобы рассказать нам – жителям XXI века - о том, как это было, представлены на выставке «Противостояние». Это пронзительные снимки легендарных фотокорреспондентов Евгения Халдея и Виктора Темина, наших земляков - Михаила Калашникова и Всеволода Регана и других неизвестных авторов.

В канун празднования Дня Победы музейщики открыли выставку для бесплатного доступа и приглашают всех к просмотру. Дополнительная плата потребуется только для заказа экскурсионного сопровождения. Дежурный экскурсовод будет ждать гостей по пятницам и субботам в 11.00 и 15.00. Предварительная запись не требуется, максимальное количество участников – до 20 человек.

Выставку можно будет посмотреть и в составе организованной группы в любой удобный день, оставив заявку в экскурсионном бюро по телефону 8 800 100-45-45. Действует программа «Пушкинская карта».