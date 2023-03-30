В Меленковском районе открылись два новых ФАПа

фото с сайта регионального Министерства здравоохранения

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в деревнях Адино и Кулаки Меленковского района построили фельдшерско-акушерские пункты. Стоимость объектов составила почти 30 миллионов рублей.

В деревне Кулаки ранее ФАПа не было. Местные жители получали медицинскую помощь в Кудринском фельдшерско-акушерском пункте. Адинский ФАП – 1945 года постройки. В нём не было центрального водоснабжения, отопления и канализации.

Приписное население ФАПов в д. Кулаки и Адино – 645 человек из 6 населенных пунктов.

«В новых фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи. Кроме того, в ФАПах планируется открытие аптечных пунктов. А сейчас ведутся работы по благоустройству территорий», - рассказал главный врач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков.