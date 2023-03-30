Во Владимире собрали более тонны вещей для людей с трудной жизненной ситуацией

фото с сайта городской администрации

Во Владимире провели социально-экологическую акцию по сбору вещей для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В ней приняли участие владимирские школы №№ 9, 31, гимназия № 23 и детский сад № 33. Во дворах образовательных организаций были организованы передвижные пункты сбора, куда юные владимирцы, их родители и неравнодушные жители районов приносили одежду и обувь. Затем собранные вещи отправились на сортировку.

По условиям акции, вещи в хорошем состоянии будут переданы людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, через Центры выдачи вещевой помощи во Владимире, Гусь-Хрустальном и Нижнем Новгороде, а также благотворительным фондам, волонтерским объединениям и пунктам временного размещения Владимирской и Нижегородской области.

Одежда в непригодном для носки состоянии будет отправлена на переработку и в приюты для собак в качестве подстилок. Вещи в идеальном состоянии реализуют через благотворительные магазины «Добромаркет» во Владимире, Гусь-Хрустальном и Гатчине.

По итогам первой акции образовательные организации-участники собрали более тонны вещей, которые получат «вторую жизнь».

Организаторы поблагодарили всех участников акции и анонсировали ее продолжение во Владимире.