Экс-заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина оштрафовали на 200 тысяч рублей

Роман Годунин Фото: Виктория СУХОВА

Оглашен приговор бывшему заместителю губернатора Владимирской области Роману Годунину и генеральному директору ГУП «ДСУ-3» Роману Головину.

Годунина признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции, а Головина - в ограничении конкуренции, с использованием служебного положения, повлекшем извлечение дохода в особо крупном размере.

В октябре 2020 года городское управление архитектуры и строительства через ДИЗО разместило конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на Рпенском проезде. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 2 миллиардов рублей.

Следствием и судом установлено, что Годунин угрожая и уговаривая склонил руководство ГУП «ДСУ-3» и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения, что повлекло проведение торгов в отсутствии реальной конкуренции и поддержанию цены на торгах, которые прямо запрещено. В результате «ДСУ-3» получило 2,077 миллиардов рублей, из которых фактически было уже перечислено более 700 миллионов рублей, сообщает региональный Следком.

Роман Годунин должен заплатить штраф - 200 тысяч рублей, а Роман Головин - 150 тысяч рублей.