Владимирская спортсменка стала призером первенства Европы по тайскому боксу

фото с сайта городской администрации

Юная владимирская спортсменка Анна Филиппова стала серебряным призером Первенства Европы по тайскому боксу. Соревнования прошли в Турции. В городе Анкара собрались около 500 участников от 10 до 23 лет из 25 стран мира.

Российские спортсмены завоевали 90 наград, оторвавшись от ближайшего соперника по количеству золотых медалей, сборной Турции почти в два раза. В их числе и «серебро» Анны Филипповой.

Поздравляем спортсменку и тренера Михаила Ильина с заслуженной наградой.