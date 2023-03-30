Губернатор Александр Авдеев докладывает об итогах года депутатам Заксобрания

фото из телеграма Александра Авдеева

В эти минуты губернатор Александр Авдеев выступает с докладом об итогах года перед депутатами Законодательного Собрания.

В актовом зале белого дома, кроме депутатов, присутствуют заместители губернатора, министры, представители духовенства и участники специальной военной операции на Украине.

Авдеев доложил о состоянии экономики, отметив, что несмотря на санкции, удалось добиться неплохих показателей, в регионе был реализован целый ряд инвестиционных проектов. Индекс производства в обрабатывающей промышленности вырос более чем на 4% к 2021 году. В целом занимаем 1 место по росту объемов в ЦФО.

Среднемесячная заработная плата составила более 45 тысяч рублей. Это 11-й показатель по ЦФО, в 2021 году была порядка 39,5 тысяч рублей и 12 место в округе.

Кроме того, за год удалось вернуться к доковидному туристеческому потоку.

Подробнее о докладе губернатора читайте в наших следующих материалах.