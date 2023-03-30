Губернатор Александр Авдеев встретился с участниками СВО

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

29 марта губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Кто-то из них находится в отпуске, кто-то — на лечении, кто-то завершил службу.

- Наши парни отмечают: в первые месяцы СВО было очень тяжело, сейчас — значительно легче, что сказывается и на моральном духе личного состава полков. Прояснилась ситуация с денежным содержанием и отпусками. Наладились поставки питания, медикаментов, обмундирования, строительного оборудования и материалов. Учтём пожелания бойцов при формировании наших грузов дополнительной помощи. Сейчас на фронте особенно нужен запас высоких резиновых сапог и прочной тёмной клеёнки. Всегда актуален спрос на генераторы, шины и цепи для бензопил, шанцевый инструмент, гвозди и шурупы, маскировочные сети — всё, что может пригодиться для укрепления блиндажей. Нашим военнослужащим и их семьям продолжим помогать по всем направлениям, - написал Александр Авдеев в своем телеграм-канале.