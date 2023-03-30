Во Владимире установлен хозяин рухнувшего дома на улице 2-я Никольская

Фото: кадр видео с группы "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Ранее владимирцы рассказали о том, что дом №18 по улице 2-я Никольская, давно уже признанный аварийным и расселенный, обрушился. К счастью, никто из людей не пострадал.

В мэрии города уточнили, что начали поиск собственника.

30 марта в горадминистрации Владимира рассказали, что владельцем здания оказалась компания из Ярославля, представителей которой уже оповестили о случившемся.

В ближайшее время хозяевам здания выдадут предписание о полном демонтаже оставшихся конструкций.