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НовостиОбщество30 марта 2023 8:20

Во Владимире установлен хозяин рухнувшего дома на улице 2-я Никольская

Инцидент случился 29 марта на улице 2-я Никольская
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр видео с группы "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Фото: кадр видео с группы "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Ранее владимирцы рассказали о том, что дом №18 по улице 2-я Никольская, давно уже признанный аварийным и расселенный, обрушился. К счастью, никто из людей не пострадал.

В мэрии города уточнили, что начали поиск собственника.

30 марта в горадминистрации Владимира рассказали, что владельцем здания оказалась компания из Ярославля, представителей которой уже оповестили о случившемся.

В ближайшее время хозяевам здания выдадут предписание о полном демонтаже оставшихся конструкций.