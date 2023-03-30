Страховые компании выплатили владимирцам 3,5 миллиарда рублей

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Каждый четвертый житель региона оформил ОСАГО, каждый шестой застраховал имущество, каждый тринадцатый приобрел страховой полис от несчастных случаев и болезней.

По заключённым договорам в 2022 году владимирцам выплатили 3,5 млрд рублей: более 1,5 млрд рублей составили выплаты по страхованию жизни, свыше 1 млрд рублей —по ОСАГО, около 0,5 млрд рублей — каско, почти 170 млн рублей — по ДМС и 100 млн рублей — по полисам от несчастных случаев и болезней.

С октября прошлого года вступили в силу обязательные требования для страхования жизни и здоровья заемщика по потребительским и ипотечным кредитам: установлен минимальный перечень обязательных страховых рисков и предоставлена возможность отказаться от дополнительных рисков.

«С 1 апреля этого года страховщики должны будут предоставлять своим клиентам информацию о всех видах добровольных страховок в простой и доступной форме — в ключевом информационном документе. Он должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта, в объеме, не превышающем трех печатных страниц формата А4. Это поможет владимирцам принимать осознанное решение о приобретении полиса, защитит их от навязывания дополнительных услуг и позволит сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких страховщиков», — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.