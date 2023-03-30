В районе железнодорожного вокзала Владимира задержан мужчина с наркотиками

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, оперативники транспортной полиции задержали 36-летнего владимирца, который подозревается в незаконном приобретении наркотических веществ.

Задержали его недалеко от железнодорожного вокзала, когда тот забирал закладку из тайника.

Мужчину доставили в дежурную часть ЛО и там в ходе досмотра обнаружили у него пачку из-под сигарет, в которой находились два свертка со светло-коричневым порошком. Эксперты установили, что веществом является героин общей массой 2 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.