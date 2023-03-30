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НовостиОбщество30 марта 2023 6:53

В Муроме сотрудники Росгвардии оказали помощь 90-летней женщине

Инцидент случился на территории Муромского района
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, местный житель прислал благодарность в адрес сотрудников отдела вневедомственной охраны Мурома сержанта Максима Белова и его напарника сержанта Сергея Дрыганова.

Оказывается, росгвардейцы прибыли по сработке тревоги в жилом доме на территории деревни в Муромском районе. Вызвал их местный житель, которому показалось, что на его территорию кто-то пытается пробраться.

Сотрудники ОВО обошли придомовую территорию и обнаружили на ней 90-летнюю бабушку. Пожилая женщина не смогла объяснить, как оказалась на территории дома односельчанина, но сказала, где живет, и росгвардейцы лично проводили ее домой.

Благодарность стражам порядка выразил сам хозяин дома, которого тронули их чуткость и неравнодушие. Сейчас решается вопрос о поощрении сержантов.