В Муроме сотрудники Росгвардии оказали помощь 90-летней женщине

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, местный житель прислал благодарность в адрес сотрудников отдела вневедомственной охраны Мурома сержанта Максима Белова и его напарника сержанта Сергея Дрыганова.

Оказывается, росгвардейцы прибыли по сработке тревоги в жилом доме на территории деревни в Муромском районе. Вызвал их местный житель, которому показалось, что на его территорию кто-то пытается пробраться.

Сотрудники ОВО обошли придомовую территорию и обнаружили на ней 90-летнюю бабушку. Пожилая женщина не смогла объяснить, как оказалась на территории дома односельчанина, но сказала, где живет, и росгвардейцы лично проводили ее домой.

Благодарность стражам порядка выразил сам хозяин дома, которого тронули их чуткость и неравнодушие. Сейчас решается вопрос о поощрении сержантов.