Во Владимирской области 30 марта коронавирус подтвержден у 70 человек

. Фото: Оксана ЗУЙКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 30 марта лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 случаев во Владимире, 11 - в Гусь-Хрустальном, 9 заболевших в Муромском, 8 - в Ковровском, по 3 случая в Петушинском, Кольчугинском, Вязниковском и Суздальском районах, по 2 заболевших в Александровском, Камешковском, Гороховецком районах и Радужном, по 1 заболевшему в Судогодском, Собинском, Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 183261 случай заболевания (50726 сл. в г. Владимире, 19881 сл. в Муромском, 21731 сл. в Ковровском, 6513 сл. в Петушинском, 8797 сл. в Кольчугинском, 11202 сл. в Александровском, 7333 сл. в Юрьев-Польском, 16506 сл. в Гусь-Хрустальном, 1755 сл. в Судогодском, 3644 сл. в Собинском, 2064 сл. в г. Радужный, 5959 сл. в Киржачском, 4233 сл. в Камешковском, 3352 сл. в Гороховецком, 4664 сл. в Меленковском, 6171 сл. в Вязниковском, 6355 сл. в Суздальском, 2375 сл. в Селивановском).