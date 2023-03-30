В Гороховце 16 семей жили в аварийном доме под угрозой обрушения

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки было установлено, что дом №19 по улице Мира города Гороховца еще в 2019 году межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу, при этом на тот момент инженерное оборудование и физический износ здания составляли 74 процента.

Срок расселения 16 семей, живущих в доме, был установлен до 31 декабря 2024 года, но жизнь в этом доме создавала угрозу жизни и здоровью людей, в связи с чем прокуратура направила в Гороховецкий районный суд иск с требованием расселить жильцов раньше этого срока.

Суд удовлетворил требование прокуратуры, и теперь семьи получили новые квартиры, либо компенсации.