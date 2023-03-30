Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Гусь-Хрустальный

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28 марта Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Гусь-Хрустальный, где принял участие в заседании городского Совета народных депутатов и заслушал отчёт главы города Алексея Соколова о результатах деятельности местной администрации по итогам 2022 года.

Алексей Соколов в ходе доклада сообщил, что в 2023 году в городе будет создан химико-технологический образовательно-производственный кластер, ядром которого станет Гусевской стекольный колледж.

Губернатор Александр Авдеев также анонсировал старт «небыстрого и недешёвого» проекта по созданию городской набережной. К разработке концепции приступят уже в этом году, её обязательно обсудят с гусевчанами. В числе социальных задач, требующих первоочередного решения, Авдеев назвал капитальный ремонт пяти городских школ (№№ 14, 10, 16, 5, 7). Они включены в заявочный пакет региона на участие в программе на представление субсидии из федерального бюджета, который рассматривается в Министерстве просвещения РФ. Если заявка будет одобрена, в 2024 году можно будет приступить к ремонтам.